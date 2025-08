Albania, Schlein: governo responsabile di scelta illegale

Roma, 1 ago. (askanews) - Con un video su Instagram, la segretaria del PD, Elly Schlein, commenta la sentenza della corte di giustizia europea sulla normativa che indica i paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti. "La Corte europea ha dato torto al governo italiano sugli inumani e illegali centri che hanno costruito in Albania. Presidente Meloni, chissà se anche stavolta direte che li abbiamo ispirati noi o che i giudici della Corte europea cercano solo di fermare la riforma della giustizia. O se finalmente ammetterete di non aver letto le leggi italiane ed europee e che le avete violate con dei centri illegali che non solo calpestano i diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo, ma hanno sperperato un miliardo di euro degli italiani che potevamo invece usare per assumere medici e infermieri dove mancano".