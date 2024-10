Milano, 16 ott. (askanews) - A poco meno di un anno dalla firma del controverso accordo tra Roma e Tirana, sono arrivati in Albania i primi migranti intercettati nelle acque italiane. Uomini provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh hanno lasciato la nave della marina italiana Libra ancorata nel porto di Shengjin, nel nord dell'Albania, per poi entrare in un primo centro creato dall'Italia in Albania per essere registrati.