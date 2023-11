Al via operazioni per disincagliare la motonave arenata vicino a Milazzo

Roma, 27 nov. (askanews) - Sono partite, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, le operazioni, con due rimorchiatori, per tentare di disincagliare la motonave "Lider Prestij" (appartenuta precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale) che si era arenata domenica 26 novembre sulla costa di Rometta Marea, nei pressi di Milazzo.

Il rimorchiatore "Tedy", in navigazione da Napoli verso la Turchia, aveva rotto il cavo di rimorchio con cui trasportava la motonave all'altezza dell'isola di Stromboli. La Lider Prestij, in balia delle onde, ma senza persone a bordo, si era poi spiaggiata sulle coste, a circa 15 chilometri da Milazzo.

La Guardia Costiera dopo la segnalazione ha inviato sul posto le proprie motovedette anche per verificare possibili inquinamenti in prossimità dell'unità. Ad assistere le operazioni ci sono diversi assetti aeronavali della Guardia Costiera, tra cui un elicottero AW139 "Nemo 8" e la nave Dattilo, nonché i sommozzatori del Nucleo Sub di Messina.