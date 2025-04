Al via lo Space Symposium in Usa, ci sono anche 31 italiane

Colorado Springs 9 apr. (askanews) - Il futuro della tecnologia aerospaziale si incontra a Colorado Springs, durante lo Space Symposium, arrivato alla 40esima edizione. Un'occasione di confronto per 10mila fra aziende, leader e rappresentanti del settore, fra cui anche 31 imprese italiane di "space tech" in una missione guidata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

"Le aziende italiane sono contente - ha detto Filippo Fusaro, Ice Houston - questa è una occasione per incontrare la parte business e government, ci sono aziende ma anche la Difesa", ha spiegato.

Il presidente dell'Asi, Teodoro Valente ha sottolineato che "è importante mostrare che ci siamo perché ci siamo a pieno titolo, perché le capacità, le competenze, di ricerca industriali e tecnologiche del nostro ecosistema spaziale sono assolutamente di primo piano non perché lo pensiamo noi, ma perché ce lo dicono gli altri".

Le esportazioni italiane di prodotti aerospaziali verso gli Stati Uniti hanno registrato nel 2024 un'accelerazione senza precedenti, raggiungendo un valore complessivo di 3,17 miliardi di dollari, con un incremento del 27,37% rispetto ai 2,49 miliardi di dollari del 2023 (dati Trade Data Monitor elaborati dall'Ufficio ICE di Houston).