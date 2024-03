Al via la Giornata del Design italiano nel mondo, simbolo di eccellenza

Roma, 14 mar. (askanews) - Parte dalla Farnesina l' VIII edizione della Giornata del Design italiano nel mondo che quest'anno si intitola "Fabbricare valore - inclusività, innovazione e sostenibilità".

Promossa e organizzata dal ministero degli Esteri in collaborazione con Fondazione ADI Compasso d'Oro, Associazione per il Disegno Industriale, Triennale Milano, Salone del Mobile, Federlegno Arredo e Agenzia ICE, la Giornata del Design italiano nel mondo, prevede quest'anno che 93 tra i più noti e qualificati professionisti, ricercatori, imprenditori, giornalisti specializzati, condividano con il pubblico in 100 sedi della rete MAECI all'estero le proprie esperienze e conoscenze, facendo emergere i tratti distintivi e originali che rendono il design italiano apprezzato e riconosciuto in tutti i continenti, come ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento.

"La bellezza italiana è la nostra identità, il nostro punto di forza, la qualità del nostro saper fare è ineguagliabile nel mondo e il design rafforza la qualità del Made in Italy, credo molto in questo comparto della nostra economia reale. Ho lavorato molto quando ero Commissario europeo all'Industria per sostenere e promuovere il design che è uno strumento cruciale per la competitività. L'Italia è over the top con i suoi super prodotti, ne sono molto fiero, vedremo anche all'Expo di Osaka quale sarà il Made in Italy con il suo design e la su qualità".

La Giornata del Design italiano nel mondo è una rassegna ideata per promuovere il design italiano all'estero, sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese di questo comparto, diffondere la conoscenza delle capacità tecniche e creative dei nostri operatori e attrarre flussi turistici in entrata. Anche per questa edizione la rete di Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura e uffici ICE organizzerà una serie di iniziative promozionali, calibrate per ogni sede, ha sottolineato il presidente di Ice Matteo Zoppas: "Tutti i prodotti che vengono disegnati creati sviluppati hanno un dna italiano che si distingue in tutto il mondo. Quello che facciamo noi è sostenere tantissime attività in giro per il mondo da Maison Objet in poi. Diamo una mano e diamo un aiuto importante nel promuovere e comunicare il savoir fare, la capacità di essere diversi anche nel design degli italiani rispetto a tutto il resto del mondo".

Dalla sua nascita nel 2017, la rassegna ha già visto oltre 1.200 iniziative realizzate in tutto il mondo dalla rete della Farnesina, con il coinvolgimento di oltre 570 tra designer, architetti, imprenditori, accademici e giornalisti specializzati. Tra le iniziative in programma per l'edizione 2024 sarà presentata in numerosi Paesi una mostra ideata e curata da Skira editore dal titolo "100 Vasi", che proporrà una panoramica su uno degli oggetti di design più comuni e diffusi, e allo stesso tempo più iconici e longevi della manifattura italiana.