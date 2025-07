Al via il Lerici Music Festival: musica, immagine e movimento

Lerici, 25 lug. (askanews) - Opera, concerti sinfonici, recital, cinema, teatro, mostre e un contest per giovani talenti. Un programma per tutti quello della IX edizione del Lerici Music Festival che ha appena preso il via. La rassegna, dal titolo "Musica, Immagine, Movimento", celebra il legame tra musica e cinema, omaggiando le colonne sonore più iconiche del grande schermo. L'inaugurazione della nuova edizione si è tenuta nella splendida cornice della Villa Marigola, con una serata in stile hollywoodiano e la mostra Fratture Armoniche di Arcangelo Sassolino una personale indagine dell'artista sul legame tra immagine, suono e movimento. A fare da padrone di casa il direttore artistico del Festival, Gianluca Marcianò, che ha promesso un festival aperto a tutti, tra capolavori noti e riscoperte emozionanti:

"Inizieremo una carrellata di concerti sempre ispirati al cinema o il cinema ispirato alla musica, con grandissimi artisti internazionali, da Pinkas Zuckerman a Carmen Gianattasio, il pianista Simon Terceschi, Amanda Forsyth, Miriam Prandi, Andrea Cicalese, Paul Lehi e chi più ne ha più ne metta. Dalla musica classica, barocca addirittura, fino al musical, passando per l'opera, con la prima volta alla regia d'opera di Dmitry Krymov. Abbiamo veramente un programma incredibile, con la musica sinfonica grazie all'orchestra Toscanini di Parma, per cui venite all'Erici, perché è un festival veramente originale, ricco di contenuti, non solo musica, ma tutte le forme d'arte sono rappresentate qui nel Golfo dei Poeti, dal 24 luglio al 4 agosto".

La prima serata si è aperta con il concerto del baritono John Ieuan Jones e il soprano britannico Melinda Hughes, voce lirica specializzata nel cabaret anni '20-'30, si sono esibiti in musiche di Cole Porter, George Gershwin, Leonard Bernstein, Ennio Morricone e Nino Rota, un omaggio al cinema, all'opera e al musical, nello spirito del tema del Festival. Per Hughes la serata è stata un modo per omaggiare il percorso insieme al Festival, oltre alla sua storia personale:

"Mi chiamo Melinda Hughes, sono molto contenta di essere qui all'Erici per questo programma, sono da Londra. Stasera è una celebrazione della musica nei film e si chiama una sera a Hollywood. Yewan canta con me, è un festival di qualità e d'amicizia".

Un evento che conferma Lerici come cuore culturale del Mediterraneo.