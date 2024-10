Kazan, 23 ott. (askanews) - "L'espansione dell'adesione ai BRICS all'inizio di quest'anno riflette l'intenzione dei paesi del blocco di rafforzare la cooperazione multilaterale e di far sentire la propria voce e promuovere gli interessi dei paesi in via di sviluppo in vari forum internazionali e regionali". Lo ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi in un discorso al vertice dei BRICS in Russia.