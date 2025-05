Al Leggenda Festival battaglia cuscini e 25 anni di Geronimo Stilton

Empoli, 12 mag. (askanews) - "Leggenda", il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arrivato alla sua ottava edizione si è svolto dal 9 all'11 maggio 2025 in tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri, le biblioteche, le librerie con grande successo di pubblico. "Mani" è stato il tema del festival di quest'anno, interpretato in maniera originale dall'autrice e illustratrice Marianna Balducci che ha firmato il manifesto. Il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura e la media partnership con Rai Kids.

Nella giornata finale, domenica 11 maggio, Geronimo Stilton ha festeggiato i suoi 25 anni, con una passeggiata insieme a Tea Stilton, per le vie del centro di Empoli, incontrando i suoi fans e conclusa con una grande torta in piazza. Grande partecipazione, in Piazza Farinata degli Uberti, alla battaglia dei Cuscini con tantissimi bambini.

Durante i 3 giorni del Festival, 29 eventi dedicati alle scuole di Empoli, 57 classi partecipanti, dalla scuola dell'infanzia al biennio delle scuole secondarie di secondo grado,83 eventi aperti al pubblico, 32 autrici e autori, 6 compagnie teatrali e 6 attrici.

"Leggenda Festival sa ormai raccogliere il meglio della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, è un appuntamento riconosciuto e apprezzato sia dagli autori che dalle famiglie - ha affermato Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli - Come sempre la parte della lettura è affiancata a quella dell'ascolto e ha avuto tanti eventi collaterali che hanno richiamato pubblico. Ieri il gran finale è stato all'insegna del divertimento con i 25 anni di Geronimo Stilton e la battaglia dei cuscini. Tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Leggenda si è aperto ancora di più alla cittadinanza, con un appuntamento di qualità e di crescita educativa".

"Abbiamo visto una città viva e partecipe, bambine e bambini felici, famiglie e persone di tutte le età pronte a farsi coinvolgere dalle storie, dalla bellezza della lettura, dalla magia del teatro, dalla gioia di condividere qualcosa di importante. Questo ci ha dato la conferma di aver fatto un buon lavoro e ci dà la forza di perseverare in questa direzione, perché la lettura e l'ascolto siano parti importanti della vita di ciascuno", ha commentato Silvia D'Achille, direttrice artistica.