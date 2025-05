Air France e Klm, a Milano Linate doppio anniversario in volo

Peschiera Borromeo, 21 mag. (askanews) - Una giornata speciale all'aeroporto di Milano Linate per celebrare due anniversari che raccontano quasi un secolo di connessioni aeree tra la città lombarda e due delle principali capitali europee. Air France e KLM festeggiano infatti rispettivamente 75 e 90 anni di collegamenti da Milano verso Parigi e Amsterdam.

Era il maggio 1935 quando KLM Royal Dutch Airlines inaugurava la tratta tra Milano e Amsterdam. Quindici anni dopo, nel maggio 1950, fu il turno di Air France con il volo per Parigi. Da allora, milioni di passeggeri hanno volato tra queste città per turismo, affetti e affari, contribuendo a costruire ponti che hanno unito persone, economie e culture diverse.

Alla cerimonia erano presenti i vertici italiani del gruppo Air France-KLM e di SEA Aeroporti di Milano. Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean Air France-KLM: "Oggi festeggiamo due date molto importanti per noi. Il 75esimo anniversario per Air France e 90 anni per Klm. Milano è una destinazione molto importante per la rete del nostro gruppo. Che sia per il business o i viaggi leisure".

Durante l'estate 2025 le due compagnie offriranno un totale di 10 frequenze giornaliere da Linate (5 su Parigi e 5 su Amsterdam), a cui si aggiungono 5 voli giornalieri Air France da Milano Malpensa verso Parigi. Questi collegamenti agli hub europei di riferimento consentono l'accesso a oltre 300 destinazioni nel mondo.

Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA: "Due vettori, due collegamenti con due dei principali capoluoghi europei, Parigi e Amsterdam. E' una conferma dell'attrattività di Milano e della forte connettività dei nostri aeroporti con l'Europa e tutto il resto del mondo".

Per l'occasione, i clienti in partenza con i voli AF1213 e KL1614 da Linate hanno ricevuto una spilletta celebrativa. Due membri del programma fedeltà Flying Blue sono stati selezionati per ricevere uno status upgrade, che garantirà loro vantaggi esclusivi per un anno.