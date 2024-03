Milano, 4 mar. (askanews) - "Non ho alcuna informazione che l'Iran stia costruendo un'arma nucleare". Lo ha detto Rafael Grossi, il direttore generale dell'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica), che domani visiterà la Russia. I governatori dell'Aiea, l'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, hanno tenuto il loro incontro di marzo presso la sede dell'agenzia a Vienna, in Austria. Tra i temi trattati: l'Iran.