AI, sostenibilità e inclusività: i tech trend del Ces 2024

Las Vegas, 11 gen. (askanews) - Sono tre i trend della tecnologia di consumo da tenere d'occhio al Ces 2024 secondo una ricerca della Consumer Technology Association, l'ente americano che organizza la fiera tech di Las Vegas.

"Le tendenze tecnologiche che stiamo cercando alla fiera di quest'anno sono l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e l'inclusività - ha spiegato Jessica Boothe, direttore di ricerca di Cta- Quindi queste sono le tendenze che ci aspettiamo davvero che attraversino ogni canale verticale, come TV, gaming, mobilità, tecnologia alimentare e persino mobilità".

L'AI generativa è nel suo hype. E secondo le ricerca Cta, negli Usa i nove adulti su 10 che hanno familiarità con essa tendono ad avere sentimenti positivi. Ma questo non vale proprio per ogni aspetto dell'Ai

"Con l'intelligenza artificiale, vediamo che i consumatori hanno ancora alcune preoccupazioni, come la privacy, la disinformazione e la perdita di posti di lavoro. Tuttavia, pur con queste preoccupazioni, vediamo che hanno la sensazione che il governo possa aiutare con un approccio obiettivo. Quindi staremo a vedere", ha aggiunto Boothe.

Quanto alla sostenibilità, il Ces è un'importante vetrina per le innovazioni sviluppate e gli obiettivi fissati dalle aziende per ridurre le emissioni attraverso una migliore efficienza energetica. Come l'intelligenza artificiale e la sostenibilità, l'inclusività rappresenta una tendenza orizzontale che sta tagliando ogni settore e tecnologia verticale per garantire progetti inclusivi e accessibili a tutti. Secondo la ricerca le aziende che favoriscono la diversity vedono entrate maggiori del 19% grazie a una maggiore innovazione.