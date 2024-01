Africa, Metsola: Europa deve mantenere promesse

Roma, 29 gen. (askanews) - "Europa e Africa sono amiche e alleate da tanti anni, la cooperazione ha prodotto risultati tangibili, però dobbiamo avere il coraggio di essere onesti con noi stessi, su dove abbiamo avuto successo e dove migliorare. L'Europa deve mantenere le promesse e riempire lacune in termini di finanziamento, passare a investimenti per ricostruzione, salute, sicurezza alimentare".

Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante il suo intervento alla sessione plenaria del vertice Italia-Africa, in corso a Roma.

"Il mondo sta cambiando e dobbiamo cambiare con esso. Dodici delle più veloci economie in crescita sono in Africa. I nostri rapporti devono evolversi", ha detto Metsola, spiegando che "stiamo entrando in nuova era di interdipendenza multinazionale". "Sappiamo quanto è difficile rompere con il passato e forgiare nuovi rapporti", ha precisato ancora Metsola. "Ma un nuovo modo possibile, è auspicabile e ottenibile".