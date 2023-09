ADSI presenta "Carte in Dimora"

Roma, 29 set. (askanews) - Si rinnova per una seconda edizione l'appuntamento con la cultura promosso da ADSI: "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro". Un viaggio nella storia del nostro paese attraverso libri, mappe, documenti e fotografie che possono aiutare a conoscere e a leggere meglio il presente. Alla conferenza di presentazione abbiamo parlato con Presidente di ADSI Giacomo Di Thiene:

"Per spiegare e raccontare il patrimonio archivistico è necessario spesso un mediatore culturale. È estremamente complesso spiegare questi beni che sono fragilissimi anche per i supporti in cui sono conservati".

È intervenuto anche l'On. Roberto Marti, presidente della 7 Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica

"Incentivare con le istituzioni questo tipo di strutture e sostenere le istituzioni che le portano avanti con grande difficoltà è nostro dovere. Dobbiamo permettere ai cittadini di poter usufruire di queste strutture".

A margine dell'evento è intervenuto, poi, Federico Mollicone Presidente della Commissione Cultura della Camera:

"Il governo e anche il parlamento con emendamenti a mia firma hanno costituito un fondo per il restauro di 2 milioni di euro, e con il circuito ad Alta Voce sosteniamo questa iniziativa dell'associazione culturale nei luoghi della cultura sia pubblici che privati".

ADSI supporta, quindi, l'iniziativa del Ministero per sottolineare l'unità di intenti culturali, nella consapevolezza che molte dimore storiche posseggono biblioteche ed archivi ricchi di preziose tracce del nostro passato e meritevoli di condivisione.