Adesina (Banca africana): Piano Mattei pragmatico come è Meloni

Roma, 30 gen. (askanews) - "E' stato un grande piacere per me incontrare la presidente del Consiglio Meloni e credo che il Piano Mattei sia molto dinamico e pratico. E' quello che mi piace di questo Piano, ha molti elementi pratici e si occupa delle priorità dell'Africa, parla di energia, di alimentazione, di salute, di infrastrutture, della popolazione giovane e di come investire in istruzione e formazione di competenze e posti di lavoro, parla della necessità di avere una maggiore gestione della migrazione. Sono tutte le priorità dell'Africa, quindi se lo chiedete a me, posso dire che il Piano Mattei è un grande piano che mette sul tavolo 5,6 miliardi di dollari e non dimenticate che questi 5,6 miliardi consentiranno alla Banca africana di sviluppo, di cui l'Italia è un investitore, di muovere delle leve e un incredibile quantità di fondi che stiamo già investendo in Africa. Quindi sono antusiasta del Piano Mattei e del fatto che sia molto molto pragmatico e guidato da un premier davvero pragmatico". Così a margine dell'Assemblea pubblica di Confindustria Assafrica& Mediterraneo il presidente della Banca africana di Sviluppo Akinwumi Adesina.