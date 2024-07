Addio all'attore Roberto Herlitzka, aveva 86 anni

Roma, 31 lug. (askanews) - È morto a Roma a 86 anni Roberto Herlitzka, grande attore di teatro e di cinema.

A darne notizia sui social Nce, Italiana Agenzia Artisti: "Ciao Roberto! Stai raggiungendo la tua amata Chiara e noi non ti dimenticheremo mai, abbiamo avuto l'onore ed il piacere di rappresentare un gigante dello spettacolo ed una persona unica, gentile, e immensa e non avremmo mai voluto dare questa notizia, è un dolore troppo grande. Fai buon viaggio". Si legge in un post.

Nato a Torino nel'37, ha vinto un David di Donatello per la sua interpretazione di Aldo Moro in "Buongiorno, notte di Marco Bellocchio" come miglior attore non protagonista. Interprete molto caro a Bellocchio, che lo ha voluto anche in "Sangue del mio Sangue", "Bella addormentata", il film su Eluana Englaro e "Fai bei sogni".

Tra le altre interpretazioni, ha recitato anche ne "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. Ha lavorato con Lina Wertmuller, Paolo Virzì, Paolo Taviani, ma il suo amore era il teatro: ha vinto diversi premi tra cui l'Ubu come miglior attore italiano e il premio Gassman.