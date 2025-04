Addio a Val Kilmer, l'attore di "Batman Forever" è morto a 65 anni

Roma, 2 apr. (askanews) - Il mondo del cinema e non solo piange Val Kilmer, l'attore statunitense è scomparso a Los Angeles a 65 anni; l'annuncio è stato dato dalla figlia Mercedes Kilmer, secondo cui sarebbe morto per le conseguenze di una polmonite. Da diversi anni combatteva contro un cancro alla gola.

Tra i suoi ruoli cult quello del tenente Tom Kazansky, alias "Iceman", al fianco di Tom Cruise in "Top Gun", nel 1986. La sua apparizione in "Top Gun: Maverick", nel 2022, è stata l'ultima sul grande schermo, con la sua voce generata dall'Intelligenza artificiale perché a causa del cancro non riusciva a parlare.

L'attore biondo, con il volto pulito, da bambino, ha avuto una solida carriera da protagonista tra gli anni '80 e '90. È stato Bruce Wayne in "Batman Forever" nel '95, Jim Morrison nel biopic "The Doors" di Oliver Stone nel '91, protagonista nel western "Tombstone"; poi gli studios hanno iniziato a chiamarlo sporadicamente a causa della sua reputazione di persona difficile; è apparso soprattutto in film indipendenti e in ruoli di secondo piano, come nel poco apprezzato "Alexander", sempre di Stone.

Nel 2021, è uscito un documentario sulla sua vita, "Val", con centinaia di ore di video registrati nel corso degli anni, uno sguardo sui set su cui ha lavorato e un ritratto privato e introspettivo che ne mostra l'anima da artista.