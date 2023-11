Los Angeles, 7 nov. (askanews) - La superstar di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha ricevuto il "Premio del coraggio" dal Museo dell'Olocausto di Los Angeles, per la sua "difesa contro l'antisemitismo". "Questo è un trofeo per il mio cuore, dopo tanti per i miei muscoli", dice l'attore ad un gala a Beverly Hills. "L'odio non vincerà mai e poi mai. L'amore, alla fine, vince sempre. Grazie mille per questo meraviglioso premio" ha concluso Schwarzenegger.