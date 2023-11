Roma, 21 nov. (askanews) - "Chiediamo rispetto per l'acqua in tutte le sue forme e crediamo che i certificati blu siano un passo importante per combattere lo spreco". Lo ha detto la direttrice di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa, intervenuta in un convegno a Roma organizzato da Fondazione Univerde, ANBI e Acquedotto Pugliese per affrontare i temi legati al risparmio di una risorsa essenziale per la vita come l'acqua.