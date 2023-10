Acqua, Palermo (Acea): infrastrutture datate, bisogna investire di più

Milano, 25 ott. (askanews) - Sul "tema degli investimenti è chiaro che bisogna trovare anche le necessarie coperture finanziarie. Oggi il nostro Paese ha un'infrastruttura molto datata, circa il 60% dell'infrastruttura ha oltre 30 anni, un 25% ha oltre 50 anni. E' chiaro che bisogna investire di più. Per questo, come dicevo prima, il pnrr in parte copre queste esigenze, ma non basta. Pertanto è necessario fare una valutazione chiara anche sul sistema tariffario. Oggi il sistema tariffario porta l'Italia a avere delle tariffe più basse d'Europa, delle tariffe che sono circa la metà della Francia, un terzo della Germania. È chiaro che investire significa anche poter inserire innovazioni, quali il digitale e tutta l'intelligenza artificiale, che a regime possono portare un significativo miglioramento e abbassamento delle tarife. Per cui è da gestire questo piano straordinario di investimenti che dovrebbe poi portare al regime a un miglioramento e addirittura un abbassamento delle tariffe". Lo ha detto l'ad di Acea,

Fabrizio Palermo, a margine della 40ma assemblea annuale

dell'Anci.