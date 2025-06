Acqua, Adele Caroppo: Puglia importante attore nel Mediterraneo

Bari, 18 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Adele Caroppo, Avvocata Esperta In Gestione Dell'innovazione:

"Oggi siamo qui con Askanews per presentare un report che è uno studio di ricerca e non solo compilativo ma anche una vera e propria narrazione che ci descrive la Puglia come attore importante nel Mediterraneo e non solo. In questa fase storica in cui sappiamo tutti è stata adottata la strategia europea per la resilienza sull'acqua la Puglia prova sin dagli albori di essere un attore fondamentale che può guidare questa transizione perché è ricca di competenze, perché è ricca di un'esperienza che prova che la crisi è un vero e proprio catalizzatore per l'innovazione".