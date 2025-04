Accorsi padre in "Una figlia": lasciamo parlare di più i ragazzi

Roma, 16 apr. (askanews) - Dopo "Mia" Ivano De Matteo continua a raccontare il mondo degli adolescenti e il rapporto genitori-figli in "Una figlia", nei cinema dal 24 aprile. Qui il personaggio interpretato da Stefano Accorsi si trova di fronte alle conseguenze di un'esplosione di rabbia della figlia adolescente, interpretata da Ginevra Francesconi, che finisce in carcere per omicidio.

Il regista ha spiegato: "Lui vive una tempesta, lui è scombussolato da questo tragico evento che gli è capitato addosso, una cosa che nessuno di noi potrebbe mai immaginare".

Stefano Accorsi ha detto: "Davanti a un fatto così eclatante, io credo che questo sia proprio la specificità e la forza del film, ci porta a chiederci: che cosa avrei fatto io? Ma non c'è una risposta definitiva, perché credo che davanti a certe cose così estreme della vita, si scopra la propria natura umana, la propria fragilità, le proprie debolezze, i propri limiti anche".

In un momento in cui gli adolescenti diventano protagonisti anche di tanti fatti di cronaca, il cinema prova sempre di più a raccontarli, basti pensare al successo di "Adolescence". "È come se, in qualche modo, non c'era un gap generazionale così forte dagli anni Sessanta e mi sembra di sentire molto più la voce dei padri oggi che non quella dei figli. - ha detto l'attore - Quella dei figli si esprime attraverso la musica prevalentemente, che noi sentiamo, che poi sta ai primi posti delle classifiche, così come è stato negli anni Sessanta. Mi piacerebbe avere un po' più il punto di vista dei ragazzi, perché sento tanto tanto parlare di ragazzi ma mai dai ragazzi stessi".