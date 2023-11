Accordo tra Israele e Hamas, prorogata di un giorno la tregua

Roma, 30 nov. (askanews) - Prorogata la tregua tra Israele e Hamas che doveva terminare questa mattina alle 7, ora locale (le 6 in Italia). L'esercito israeliano ha confermato di avere trovato un accordo dopo lo sforzo dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi. Un prolungamento dello stop ai combattimenti che però rischia di vacillare dopo l'attentato a colpi d'arma da fuoco nei pressi di uno degli accessi a Gerusalemme in cui sono rimasti uccisi tre israeliani, tra cui una giovane donna e altri sei sono feriti.

Gli ultimi 16 ostaggi sono stati riconsegnati da Hamas in cambio di 30 prigionieri palestinesi, accolti come eroi a Ramallah.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che tra i liberati c'è anche l'ostaggio israelo-americano che è già al sicuro in Egitto.

Il Qatar, mediatore chiave dei negoziati di tregua tra Hamas e Israele, ha confermato la proroga di un giorno della pausa umanitaria nei combattimenti, sottolineando che proseguono le trattative nella speranza di raggiungere un cessate il fuoco permanente a Gaza, come auspicato dalla comunità internazionale.