Acciaierie Piombino, Giani: partita riaperta da nuovi investitori

Empoli (Fi), 7 ott. (askanews) - "Ieri mi sono sentito col ministro, l'importante è coordinarsi bene tra tutte le istituzioni per ridare al polo siderurgico di Piombino un ruolo nazionale nella produzione dell'acciaio". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un'inziativa del Pd a Empoli col segretario Elly Schlein, sull'ipotesi di un progetto da due miliardi di euro per una nuova acciaieria a Piombino, da parte di Metinvest-Danieli. Ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso ne ha parlato con il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e in serata Urso ha chiamato il presidente della Regione Eugenio Giani.

"E' qualche settimana -ha osservato Giani- che vi sono relazioni, rapporti. Può essere un'inziativa davvero importante. Ci troviamo ad avere Jsw che si sta finalmente attivando per investimenti. E questi investimenti si legano alla presenza del forno elettrico. Il forno elettrico potrebbe attirare gli investimenti di un secondo soggetto, in intesa con Jsw oppure questo secondo soggetto potrebbe direttamente introdursi nell'area che era in concessione, ma la concessione è scaduta. Quindi potrebbero esserci due soggetti: Jsw che si specializza sulle rotaie e riesce a trovare anche altri mercati, pensiamo alla stessa Ucraina dove bisogna rifare tutte le rotaie perché gli scartamenti devono uniformarsi all'Unione europea".

"E poi l'altra produzione di acciaio potrebbe trovare coordinate queste due realtà. Fatto sta che su Piombino si sta riaccendendo l'attenzione, grazie anche al rigassificatore e alle potenzialità che sta dimostrando il porto. E' una partita -ha concluso Giani- totalmente aperta".