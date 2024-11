Washington, 4 nov. (askanews) - La capitale degli Stati Uniti alla vigilia del voto si prepara con misure di sicurezza straordinarie. Le attività commerciali nel centro di Washington sono chiuse a scopo precauzionale in previsione dei possibili disordini che potrebbero verificarsi in seguito alle elezioni del 5 novembre. Costruite delle protezione per evitare atti vandalici