A Teheran in migliaia ai funerali dei pasdaran uccisi in Siria

Milano, 5 apr. (askanews) - Migliaia di iraniani si sono riuniti a Teheran per rendere omaggio e partecipare alla cerimonia funebre di sette membri del corpo delle Guardie Rivoluzionarie, l'esercito ideologico della Repubblica islamica, uccisi in un attacco in Siria. L'attacco al consolato dell'ambasciata iraniana a Damasco è attribuito a Israele. La cerimonia è organizzata nell'ambito dell'Al-Quds Day (Gerusalemme), che si tiene ogni ultimo venerdì del Ramadan in solidarietà con i palestinesi e contro Israele.