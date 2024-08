A sud di Gaza riapre la palestra: "I palestinesi continuano a vivere"

Roma, 7 ago. (askanews) - Sotto le macerie e la distruzione che non conosce confini, Adly Al-Assar ha riaperto la sua palestra a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Ben 10 mesi di inattività a causa della guerra tra Israele e Hamas.

"Siamo venuti in palestra, che, come potete vedere, è stata bombardata e ha subito notevoli danni. Molte attrezzature sono state danneggiate, ma abbiamo lavorato per ripristinare e riparare alcune macchine affinché i ragazzi possano continuare a dare e ad allenarsi".

"C'è una grande affluenza, come potete vedere, i giovani palestinesi meritano di vivere e continuare le proprie vite con dignità, orgoglio e onore".