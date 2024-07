A Southport morta una terza bambina, il cordoglio di Taylor Swift

Southport, 30 lug. (askanews) - Un'altra bambina è morta per le ferite riportate durante l'attacco ad una lezione di danza a Southport. È la terza vittima, anche gli altri due erano bambini, dell'aggressione di un 17enne armato di coltello. Ci sono 8 feriti, 5 in gravi condizioni. Il giovane ha fatto irruzione durante un laboratorio dedicato alle musiche di Taylor Swift, che ha espresso il suo cordoglio con un messaggio di Instagram.

"L'orrore per l'attentato di Southport mi assale continuamente e sono completamente sotto choc. La perdita di vite umane e di innocenza, e il trauma orrendo inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei bambini a lezione di danza. Non so proprio come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie".

La polizia ha arrestato l'aggressore di cui non sono ancora chiare le motivazioni.