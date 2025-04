A Roma l'evento di Generali su sfide Salute&Welfare e Climate Change

Roma, 2 apr. (askanews) - La questione demografica e le conseguenze del cambiamento climatico impattano sempre più sulla vita degli italiani e Generali ribadisce il suo ruolo al fianco di famiglie, imprese e comunità. A Roma si è infatti svolto l'evento "Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&Climate Change", alla presenza di Istituzioni, Partner, media e Rete distributiva, oltre al top management della Country Italia.

Un impegno, quello della prima Compagnia assicurativa in Italia, che ha registrato una raccolta premi record al 2024 pari a 32,1 miliardi. Giancarlo Fancel, Country Manager e Ceo di Generali Italia, ha spiegato: "Generali fa la differenza innanzitutto perché siamo il primo assicuratore del Paese. Noi abbiamo 11 milioni di clienti, una famiglia su tre è assicurata con noi, un'impresa su quattro è assicurata con noi. Il valore del nostro brand è importantissimo, siamo in termini di valore secondi solo a un marchio della grande moda, che non cito per non fare pubblicità gratuita".

Massimo Monacelli, General Manager Generali Italia, ha sottolineato: "Generali è partner del Paese in tutte le grandi sfide che attraversano la società e la nostra economia in questi tempi, che vediamo caratterizzati da una crescente instabilità geopolitica, con l'incertezza economica che crea nel Paese, i grandi cambiamenti di natura demografica, i cambiamenti climatici, che portano con sé tutte le gravi conseguenze che vediamo ogni giorno nel nostro Paese. Generali è partner del Paese perché noi abbiamo il compito di decifrare questi cambiamenti, di trasformarli in soluzioni, per le famiglie, per le imprese, per i cittadini italiani, per i nostri clienti, e attraverso la nostra rete straordinaria di 2000 agenti su tutto il territorio nazionale solo per Generali Italia, entrare nelle comunità, essere vicini alle persone, e di promuovere una sicurezza che consenta di non vedere queste trasformazioni solo come una minaccia, ma come l'opportunità di costruire il proprio percorso di vita, le proprie ambizioni, i propri sogni".

Le priorità del Piano Industriale 2025-2027 sono Protezione, Salute e Welfare, Eccellenza Rete per garantire consulenza ai clienti con la spinta su adozione di strumenti digitali e Scale Up Innovazione per portare a scala l'utilizzo di tecnologia, Dati, intelligenza artificiale generativa e Automazione, con investimenti per oltre 325 milioni. Davide Passero, A.d. Alleanza Assicurazioni, ha detto: "Il tema dell'innovazione è complementare alla consulenza di valore che i nostri consulenti sul territorio, abbiamo più di 40mila persone sul territorio a servizio dei nostri clienti, e la tecnologia digitale è complementare e a supporto di questa relazione aumentata, come la chiamiamo noi, che ovviamente è potenziata da un lato da algoritmi, che permettono di meglio personalizzare prodotti e servizi, dall'altro dell'uso di Generative A.I., che permette veramente di innalzare il livello di informazione e disponibilità dell'informazione in modo molto veloce".