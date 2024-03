Roma, 29 mar. (askanews) - Il Papa è tornato al Colosseo per la tradizionale Via Crucis del venerdì santo dopo aver saltato l'anno scorso per problemi di salute.

I fedeli già dal primo pomeriggio hanno affollato la zona predisposta per accoglierli fra molti controlli di sicurezza e forze dell'ordine.

Quest'anno le meditazioni sono state scritte di proprio pugno dal Papa ed è la prima volta nella storia che accade.