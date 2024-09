Roma, 13 set. (askanews) - "Aveva un mondo a colori in cui ci trascinava, il bene che gli volevo era incredibile, per me un giorno tristissimo". Così Eleonora Daniele ha ricordato prima delle esequie alla Chiesa degli artisti a Roma Luca Giurato, con cui ha lavorato a Unomattina ad inizio carriera.

"A lavoro sempre gentile, una persona che ti dava un consiglio in più", ha detto.