Rafah, 15 mar. (askanews) - A Rafah prima preghiera del venerdì di Ramadan per centinaia di palestinesi, all'ombra delle macerie in uno dei luoghi simbolo della guerra fra Hamas e Israele.

In assenza di un accordo sulla tregua e senza nessuna prospettiva che accada a breve per ora, c'è grande timore per il mese sacro del Ramadan, con i suoi riti, preghiere e adunate in un clima di perpetua tensione.