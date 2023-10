A Pescara il congresso nazionale degli allergologi e immunologi

Pescara, 16 ott. (askanews) - Dal 14 al 16 ottobre 2023, nel Centro Congressi Aurum di Pescara, si è tenuto il Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana degli Allergologi e Immunologi italiani del Territorio ed Ospedalieri (AAIITO). Un grande evento che ha richiamato l'interesse di circa 400 esperti di allergologia per approfondire i temi di maggiore attualità ed interesse scientifico di questo settore. In un mondo in continua evoluzione, anche l'allergologia ha subito cambiamenti epocali. Con il Dottor Lorenzo Cecchi, Presidente AAIITO abbiamo parlato del cambiamento climatico e il nesso con allergologia, l'immunologia e la nuova centralità della figura dell'allergologo:

"I cambiamenti globali ai quali stiamo assistendo hanno determinato un'alterazione della barriera che noi abbiamo con l'esterno. Questa alterazione ha innescato un'infiammazione che ha condotto allo sviluppo delle malattie allergiche croniche".

È intervenuto anche il Dottor Francesco Murzilli, Presidente Designato AAIITO con il quale abbiamo parlato di una delle più note allergie, quella ai farmaci:

"Le allergie ai farmaci sono legate al fatto che il paziente determina una reazione verso queste molecole determinando vari quadri clinici. Occorre distinguere le reazioni immediate che possono mettere in pericolo la vita del paziente".

Allergologia e immunologia, quindi, proseguono il percorso verso una nuova metodologia di cura.