A Parigi tonnellate di rifiuti tessili, la protesta anti fast fashion

Parigi, 14 mar. (askanews) - Tonnellate di vestiti chiusi nelle buste come sacchetti di spazzatura, "rifiuti tessili". La protesta a Parigi, davanti al Senato, è stata organizzata da alcune associazioni per chiedere una normativa che regoli il fast fashion in base al principio "chi inquina paga".

Gli organizzatori vogliono spingere affinché la proposta di legge votata nel marzo 2024 venga inserita nell'agenda del Senato. Il settore moda fa fatica a dare una seconda vita agli abiti, anche a causa della mediocre qualità di quelli cosiddetti fast fashion.

Secondo le organizzazioni l'industria della moda è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di gas serra.La proposta normativa prevede che a partire da un certo numero di prodotti immessi sul mercato ogni anno ci sia una sanzione per "pagare" le conseguenze ambientali e sul tessuto sociale, ovvero i danni per l'occupazione in Francia.