A Palermo ragazzo 22 anni ucciso a colpi di pistola

Palermo , 21 dic. (askanews) - A Palermo un giovane di 22 anni è stato ucciso nella notte a colpi di pistola. L'omicidio è avvenuto in via Pasquale Calvi. A causarne la morte due colpi di arma da fuoco di cui uno fatale al collo. Un'ambulanza è intervenuta sul posto dopo che la vittima, secondo quanto appreso, sarebbe stata soccorsa da qualche conoscente. Ma non c'è stato niente da fare e il ragazzo, portato all'ospedale Civico, è morto poco dopo il suo arrivo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo.