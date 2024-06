A Ostia il murale "Nido" per celebrare le tartarughe marine

Milano, 5 giu. (askanews) - Un'opera d'arte a Ostia, sul litorale romano, per promuovere la salvaguardia delle tartarughe Caretta. È il murale "Nido" firmato da Lucamaleonte e promosso da Legambiente all'interno del programma europeo Life Turtlenest in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.

"Nido" raffigura la bellezza e la fragilità della nascita delle tartarughe marine, enfatizzando la delicata potenza di un momento così straordinario. Le tartarughe Caretta da anni nidificano sempre più frequentemente sulle coste italiane, incluso il litorale di Ostia. L'opera, che rappresenta un importante contributo alla valorizzazione della biodiversità, è stata concepita per sensibilizzare la comunità su un fenomeno in crescita: solo l'anno scorso in Italia sono stati censiti oltre 450 nidi, di cui 18 nel Lazio.