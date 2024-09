A Osaka visitatori entusiasti per l'exploit di "Shogun" agli Emmy

Roma, 16 set. (askanews) - Il castello di Osaka è una delle principali attrazioni del Giappone, e negli ultimi anni, anche sulla scia del sucesso della serie tv "Shogun", epopea storica di cui è un'ambientazione fondamentale, i visitatori arrivano ancora più numerosi.

La serie ha appena battuto il record agli Emmy Awards 2024, gli Oscar della televisione, con 18 premi con una sola stagione, tra cui quello più prestigioso per la miglior serie drammatica, a una produzione in più, che non è in lingue inglese. Riconoscimento meritato per i turisti in visita all'indomani della cerimonia a Hollywood. "Premi giustificati al 100%, al 100% - dice una visitatrice arrivata da Londra - penso che sia stata la migliore serie televisiva che ho visto quest'anno". "Avevo sempre pensato di venire qui e in realtà avrei aspettato di visitare il Giappone prima di vedere Shogun, ma uno dei miei amici mi ha caldamente consigliato di guardarlo prima, per apprezzare di più la cultura e sicuramente il castello di Osaka".

"È stato molto interessante per la storia dell'interazione tra l'Europa e il Giappone e per la cultura del Giappone e per il modo in cui espone le persone a questa cultura. L'ho trovato fantastico. È stato sicuramente ben girato!" commenta un altro visitatore canadese.La serie della Disney, basata sul romanzo di James Clavell, si presentava con 25 nomination. Ha un cast prevalentemente giapponese ed è sottotitolata. Hanno vinto anche i protagonisti Hiroyuki Sanada, e Anna Sawai.