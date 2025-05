New York, 16 mag. (askanews) - Decine di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati a New York per commemorare la Nakba, il giorno in cui centinaia di migliaia di palestinesi fuggirono dalle loro case alla nascita di Israele nel 1948. Un anniversario che quest'anno è particolarmente doloroso, con decine di migliaia di persone uccise a Gaza e il blocco degli aiuti che minaccia nuovamente la carestia e mentre Israele ribadisce la volontà di trasferire i palestinesi.