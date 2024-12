A Milano va in scena The Podcast Era - Free 2 Create

Milano, 6 dic. (askanews) - Il consumo di podcast in Italia ha registrato una crescita significativa, con un aumento degli ascoltatori che raggiunge il 40% in più rispetto alla rilevazione del 2023. Lo dimostrano gli ultimi dati presentati da Spotify in occasione di The Podcast Era - Free 2 Create. Abbiamo parlato con Federica Tremolada, Managing Director Europe Spotify:

"The Podcast Era è un evento alla seconda edizione in cui ci ritroviamo con tutti i maggiori esponenti e partecipanti del mondo del podcasting per raccontare le novità dell'anno ma anche celebrare tutto quello che è accaduto durante l'anno".

Nel nostro Paese quasi un utente su tre ascolta regolarmente podcast. Una crescita perfettamente in linea con quanto registrato a livello globale, dove gli ascoltatori di podcast sono aumentati di oltre il 40% dal 2023.

"Il mondo del podcast in Italia ha avuto un'evoluzione incredibile, basti pensare che nell'ultimo anno il numero di ascoltatori è cresciuto del 40% e che oramai un utente su tre su Spotify in Italia è un ascoltatore di podcast". Ha così concluso Federica Tremolada.

The Podcast Era, inoltre, è stato l'occasione anche per fare il punto sulle novità e alcuni dei prossimi progetti in arrivo nel corso del 2025. One Podcast ha annunciato ufficialmente, insieme a Show Reel Studios e Camihawke & Alice Venturi, l'arrivo della nuova stagione di Tutte Le Volte Che, che verrà lanciato in occasione del Festival di Sanremo. Ai nostri microfoni Camihawke e Alice Venturi:

"Allora diciamo che noi qui oggi siamo in veste di madrine di questa giornata, ok? Master of Ceremonies, questo nome è particolare che però non vuol dire altro che conduciamo tutta la giornata, quindi facciamo entrare i panelisti, li accompagniamo all'uscita quando necessario, quando si allungano troppo e introduciamo i temi della giornata.

Le novità? Secondo me il tornare a Sanremo è comunque una grande novità. Sì, assolutamente. Avremo tante cose diverse, sicuramente gli ospiti saranno una parte importante delle novità del 2025 e tante altre che però non possiamo assolutamente dirvi, però già il fatto che torniamo... È già una novità per noi, quindi siamo contentissime".

L'evento è stato poi l'occasione di presentare il nuovo RADAR Creators, programma a supporto della crescita dei creator audio e video emergenti, ed evoluzione di quello che nel 2023 è stato lanciato come RADAR for Podcasters, già estensione di RADAR for Artists.