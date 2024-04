A Milano un murale per celebrare la sciatrice Giuliana Minuzzo

Milano, 16 apr. (askanews) - Un murale di oltre 300 metri quadri lungo via Tortona, cuore dell'omonimo distretto del design milanese e tappa obbligata per tutti gli appassionati di arte e design in arrivo da tutto il mondo per la Milano Design Week. Deloitte ha scelto un'opera di street art per accendere i riflettori sulla prima donna italiana salita sul podio in una manifestazione olimpica.

"L'idea era quella di celebrare una figura che probabilmente è poco conosciuta se non sconosciuta ai più come Giuliana Minuzzo che però ha fatto la storia dello sci e dello sport italiano, perchè è stata la prima atleta italiana a conquistare una medaglia alle Olimpiadi, è stata poi la prima donna a prestare giuramento delle atlete e degli altleti 4 anni dopo, alle Olimpiadi Cortina del 1956, è ha raggiunto traguardi straordinari nel mondo sportivo - racconta ad askanews Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia -. Ma soprattutto è stata anche un esempio, un modello: ha fatto da apripista per tante altre donne che poi hanno visto in lei un esempio da seguire e quindi si sono lanciate sicuramente con maggiore slancio ed entusiasmo nel mondo dello sport professionale".

L'opera, voluta da Deloitte nell'ambito della partnership con Fondazione Milano Cortina 2026, è stata realizzata in collaborazione con il collettivo Orticanoodles.

"La cosa bella - evidenzia l'artista Wally - è che l'arte pubblica riesce a valorizzare messaggi non troppo istituzionalizzati come questo di Giuliana Minuzzo, che oltre a essere stata una grande sportiva, è anche un esempio di eroina nella vita e nella società perchè è riuscita a costruire dei valori all'interno del comparto di genere, che è quello delle donne, che era chiaramente molto schiacciato in quegli anni"

Il murale, visibile fino al 15 maggio, si trova non a caso accanto alla storica sede milanese di Deloitte e proprio per questo assume un significato tutto particolare.

"Sono quasi 20 anni che Deloitte è presente in questa sede, ci apprestiamo in autunno a trasferirci in zona Santa Sofia, quindi in un nuovo palazzo - puntualizza Barbara Tagliaferri, Brand & Communications Leader di Deloitte Italia -. E questo murale è anche un saluto da parte nostra al questo quartiere, a questa zona che ci ha ospitato per quasi 20 anni".

"E' un modo per restituire qualcosa anche all'area nel quale siamo stati e dove ci hanno ospitato per tanti anni - aggiunge il ceo Fabio Pompei -. Tutte le nostre 7 mila persone, i nostri ragazzi e ragazze quindi avranno modo di vederlo nei prossimi giorni insieme ai tanti visitatori della Design Week che avranno modo di apprezzare un murale splendido".