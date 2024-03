Milano, 9 mar. (askanews) - Migliaia di persone in piazza a Milano nella giornata internazionale della donna con "Non una di meno". La manifestazione organizzata dal movimento femminista è passata per alcune vie centrali della città fino a raggiungere il Duomo. Una mobilitazione definita "transfemminista dalla produzione e dalla riproduzione", contro la violenza di genere, contro la guerra, contro il patriarcato e in favore di un "salario dignitoso".