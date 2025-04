A Milano il murale di Cesvi "Almas", per donne migranti del Venezuela

Milano, 7 apr. (askanews) - "L'arte è sempre uno strumento per lanciare dei messaggi. Questa opera rappresenta proprio un grido di dolore, di allarme delle donne, ma anche di resilienza e di coraggio. La casa, che nella settimana del Design Week di Milano non sempre rappresenta un posto sicuro. In questo caso le donne in Colombia, come in Venezuela, ma anche in Italia, vivono spesso condizioni di minaccia e abusi. Il messaggio che vogliamo dare con tutte le frasi di grandi poeti e scrittori e scrittrici, è un messaggio di incoraggiamento e di resilienza per le donne": lo ha dichiarato Gloria Zavatta, presidente di Fondazione Cesvi, inaugurando l'installazione "Almas: voci di coraggio", nell'ambito della Milano Design Week e del FuoriSalone.

L'opera di street art, realizzata dal maestro Pablo Pinxit ed esposta presso Tunnel Reload (via Padova, 89-91, NoLo), racconta la forza e il coraggio delle donne in contesti segnati da povertà e violenza, sottolineando in particolare l'impegno di CESVI nel progetto "Almas", volto a favorire l'inclusione socioeconomica delle donne migranti venezuelane in Colombia.

All'evento hanno partecipato Roberto Vignola, vice direttore generale Fondazione CESVI, il curatore Christian Gancitano e l'artista Pablo Pinxit; Gaia Romani, assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici e Generali del Comune di Milano; Alice Cosmai, Responsabile dell'Ufficio "Arte negli Spazi Pubblici" del Comune di Milano; Simone Locatelli, Presidente del Municipio 2 di Milano; Arianna Curti, Vice Presidente e Assessora alla Cultura del Municipio 2 di Milano; Donatella Ronchi, Assessora alle Politiche Sociali del Municipio 2 di Milano; Elisabetta Bianchessi, Ass.T12LAB capofila firmatari del patto di collaborazione Tunnel Boulevard.