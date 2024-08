A Marina di Ravenna una scultura di sabbia celebra Alien: Romulus

Marina di Ravenna, 5 ago. (askanews) - Alien: Romulus, il nuovo horror-thriller dal produttore Ridley Scott (Alien, Prometheus, Alien: Covenant) e dal regista/sceneggiatore Fede Alvarez arriverà il 14 agosto nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Per celebrare l'uscita del film, gli scultori Antonio Molin e Michela Ciappini hanno realizzato a Marina di Ravenna una straordinaria scultura di sabbia raffigurante lo Xenomorfo, l'iconica creatura dell'universo di Alien.

L'opera, un maestoso alto rilievo, è stata scolpita utilizzando ben 10 metri cubi di sabbia, dando vita a una creazione dalle dimensioni notevoli: 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Gli scultori Molin e Ciappini hanno impiegato tre giorni di intenso lavoro per completare questa spettacolare opera d'arte. Il loro talento e la loro dedizione hanno reso possibile una rappresentazione imponente del mondo di Alien: Romulus, affascinando il pubblico con un'interpretazione artistica unica.

Alien: Romulus riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L'uomo nel buio - Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l'originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie's Angels), Brent O'Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable - Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.