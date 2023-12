A Madrid centinaia in piazza per i palestinesi: "Boicottate Israele"

Roma, 30 dic. (askanews) - Manifestazione a sostegno dei palestinesi davanti al Ministero degli Affari Esteri di Madrid, in Spagna. Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza e hanno mostrato cartelli con scritto "La Palestina vincerà", "Boicottate Israele" e messaggi per chiedere un "cessate il fuoco" e la fine del "genocidio".

Alcuni partecipanti alla protesta hanno descritto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un "assassino".

Il Ministero della Sanità palestinese ha annunciato che le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno causato finora 21.672 vittime dall'inizio della guerra, il 7 ottobre scorso.