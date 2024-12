A Lecco il convegno "The Alliance" sulla Medicina Riabilitativa

Milano, 2 dic. (askanews) - È andato in scena al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, il convegno Rehabilitation Medicine Research and Innovation: Science, Healthcare Industry, Philanthropy (SHIP) - The Alliance, in collaborazione con Fondazione Cariplo, che ha acceso i riflettori sul futuro della Medicina Riabilitativa. Nell'Aula magna del Campus dell'ateneo lombardo, si è discusso di come l'innovazione tecnologica possa impattare sull'ambito medico, con il bisogno di mettere a punto dispositivi che siano al servizio del paziente e disponibili su larga scala. Su questo si è concentrato, in particolare modo, Franco Molteni, Direttore Scientifico del Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute.

Franco Molteni, Direttore Scientifico del Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute (VBRRII), ha dichiarato: "Questa giornata corona 20 anni di ricerca congiunta in questo territorio. La regia di Fondazione Cariplo è stata fondamentale. Quello di oggi è un punto di arrivo ed un punto di partenza perché ci proietta verso un ulteriore sviluppo della ricerca, con una visione internazionale".

Fondazione Cariplo ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della Medicina Riabilitativa, contribuendo con un significativo supporto finanziario e strategico alla ricerca scientifica. Dal 2004, in collaborazione con UniverLecco, la Fondazione ha investito 15 milioni di euro a Lecco, sostenendo progetti innovativi come Incognito 1 e Incognito 2, volti a studiare le alterazioni della percezione corporea dopo un ictus. Questi risultati sono il frutto di una sinergia tra istituzioni, tra cui il Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute (VBRRII) e l'Institution de Lavigny, che ha creato un modello virtuoso di cooperazione tra filantropia, ricerca e innovazione, con una visione sempre più rivolta allo scenario internazionale.

"Attraverso il finanziamento di progetti sul territorio di Lecco, abbiamo attivato dei progetti di ricerca che consentono di realizzare iniziative nell'ambito della medicina riabilitativa", afferma Carlo Mango, Direttore Area Ricerca scientifica Fondazione Cariplo.

Nell'evento è stato rimarcato quanto sia fondamentale anche il ruolo del mondo della filantropia per la ricerca scientifica, come sottolineato da Mariella Enoc, Procuratrice Speciale dell'Ospedale Valduce.

Mariella Enoc, Procuratrice Speciale dell'Ospedale Valduce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La ricerca non è composta solo da scienziati, ma da una rete di collaborazioni che deve trovare le radici nel territorio per poi diffondersi".

La Medicina Riabilitativa, dunque, si sta rivelando come una scienza sempre più complessa, in cui si avverte forte la necessità di studi e ricerche approfondite, oggetto di profondo dibattito nell'avanzato Campus di Lecco del Politecnico di Milano.