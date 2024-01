A Klimahouse 2024 lo stato dell'arte dell'edilizia sostenibile

Bolzano, 31 gen. (askanews) - Le ultime innovazioni tecnologiche e progettuali per l'edilizia green e l'efficientamento energetico. E' un vero e proprio laboratorio dell'innovazione quello di Klimahouse 2024, l'evento fieristico che ospita a Bolzano esperti, startup innovative e 400 espositori impegnati nella produzione di nuovi materiali e nella ricerca di soluzioni per coniugare sviluppo economico e salvaguardia dell'ambiente nel campo dell'edilizia sostenibile. Quali sono le novità di questa edizione? Ne parla Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano: "Abbiamo una nuova collaborazione con il Polihub, con il quale abbiamo organizzato il Future Hub con 17 startup che portano il futuro dell'edilizia in vari contesti. Per esempio su nuovi materiali basati sul micelio, che è un fungo con il quale ricostruiscono l'isolamento termico; c'è il tema dell'intelligenza artificiale, con sensori anche intelligenti. Le startup - osserva - portano il futuro dell'edilizia in Fiera".

Dopo la lunga parentesi della pandemia e la decisa ripresa dell'edizione 2023, gli organizzatori registrano un rinnovato attivismo degli operatori. "Vediamo un fermento anche verso l'innovazione, verso prodotti nuovi, per servizi nuovi. Il tema della digitalizzazione che sarà presente in Fiera quindi. Sappiamo che le sfide sono tante però ci sono anche le soluzioni e si vedranno qui in Fiera".

Klimahouse conta oltre cento eventi con speaker internazionali, per fare il punto sullo stato dell'arte dell'edilizia sostenibile concentrati in quattro giorni di incontri. Di cui uno interamente dedicato all'uso del legno. "Ci sarà la seconda edizione del Wood Architecture Price, il primo premio nazionale per l'architettura in legno - afferma Mur - Abbiamo una nuova collaborazione con gli Academy, con i quali organizziamo il primo Short master in Wood Architectures. Con tutto questo cerchiamo di diffondere la cultura dell'edilizia in legno in Italia che secondo noi c'è una grande crescita anche per il futuro per questo materiale".

Un altro settore a forte contenuto innovativo è quello delle pompe di calore. E tra i nuovi trend spicca quello dei materiali, sempre più sostenibili ed efficienti. "Vediamo tanta attenzione anche sul tema dei materiali, utilizzando materiali riciclati prodotti con processi che abbassano l'impatto energetico e di emissioni di CO2. Questo è un grande trend e ci fa piacere, perché sappiamo che nella costruzione di questi materiali va calcolata anche l'energia immessa".

Tornano a Bolzano i Klimahouse Tours, organizzati in partnership con la Fondazione Architettura Alto Adige, una serie di appuntamenti tematici nella provincia Autonoma che condurranno i partecipanti alla scoperta di architetture ecosostenibili e innovative, guidati dai progettisti stessi. "Abbiamo coinvolto tutta la città - spiega il direttore della Fiera di Bolzano - quindi ristoranti che offrono pasti a km 0. Tutto gira intorno al tema della sostenibilità: organizziamo per esempio anche un evento sul tema 'Impulsi per la città sostenibile'. Saranno quattro giorni pieni, con tante nuove ispirazioni. Ricordiamo, anche su questo puntiamo sulla sostenibilità, che col biglietto online della Fiera si possono utilizzare tutti i mezzi pubblici a costo zero in Alto Adige".