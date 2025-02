A Hong Kong fallito attentato a "Trump" è uno show in salsa cantonese

Hong Kong, 4 feb. (askanews) - L'attentato fallito a Donald Trump fa impazzire gli spettatori di un teatro a Hong Kong. In centinaia sono accorsi per vedere lo spettacolo di Trump che sta contribuendo a far conoscere l'opera tradizionale cantonese a un pubblico più giovane. Balli, canti e anche il grido MAGA (Make America Great Again) in cantonese. Il drammaturgo e maestro di feng shui Edward Li spiega: "È un'opera cantonese con umorismo nero. Lo sviluppo dell'opera cantonese è cambiato in modo significativo da quando 'Trump on Show' ha debuttato nel 2019, perché è stata la prima opera cantonese su Trump. Un cambiamento notevole è l'integrazione dell'opera cantonese tradizionale con i personaggi dell'attualità".

Lo spettacolo è in scena al Sunbeam Theatre di Hong Kong, che tra l'altro rischia la chiusura. E non poteva mancare una scena con l'amico Kim Jong-Un, con il presidente americano che canta il suo "amore" per il fast food. Nella piece c'è anche Ivanka Trump, la figlia di Donald.

"Quella scena (dell'attentato, ndr) è sicuramente il più grande punto di forza dell'opera cantonese di 'Trump'. I tre spettacoli sono andati tutti sold out in poche ore, indicando molto interesse per Trump", ha concluso il drammaturgo, augurandosi che lo spettacolo "Trump" faccia conoscere globalmente l'opera cantonese, mentre si programma una tournée all'estero.