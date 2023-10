A Gaza una tredicenne ritrovata tra le macerie dopo 35 ore

Milano, 26 ott. (askanews) - La tredicenne palestinese Afnan Ali Shana è stata ricoverata in un ospedale di Khan Yunis nella Striscia di Gaza dopo essere sopravvissuta per quasi 35 ore sotto le macerie della sua casa distrutta dai bombardamenti israeliani. Parte della sua famiglia è rimasta uccisa nell'attacco, come ricorda il padre di Afnan, Ali.

"Appena mio figlio è arrivato a casa, è stato preso di mira da un razzo che ha colpito direttamente la sua camera da letto. In meno di dieci secondi un aereo da caccia ha preso di mira l'edificio, che ospita anche dei negozi", ha raccontato.

"Quel giorno, mio figlio Ahmed è stato ucciso e poi sepolto. Ieri abbiamo cercato tutto il giorno gli altri", ha ricordato Ali.

"Sua sorella, che abbiamo tirato fuori dalle macerie dopo più di 32-35 ore, dormiva pacificamente. Stiamo ancora cercando la mia seconda figlia e mia moglie".