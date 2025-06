A Foligno la quinta tappa del tour itinerante "C'è Posto per Te"

Foligno, 21 giu. (askanews) - Il tour itinerante "C'è posto per te" ha fatto tappa in Umbria, a Foligno. La campagna, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è volta a favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso colloqui, workshop, laboratori e corsi di orientamento. Hanno preso parte all'iniziativa oltre 20 aziende, che hanno effettuato più di 400 colloqui mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative. Cuore dell'evento la corte di Palazzo Trinci, in Piazza della Repubblica. A fare gli onori di casa il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini:

"Abbiamo la piazza piena, tanti ragazzi interessati ed è un servizio veramente importante. Ringrazio l'onorevole Zaffini ed il ministero per aver dato la possibilità ai cittadini di Foligno di avere questo importante punto di contatto con il mondo del lavoro. Devo dire che la città ha risposto molto bene e ne siamo orgogliosi".

Particolare attenzione soprattutto alle donne e ai giovani, come spiegato dal Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia Paola Nicastro:

"Siamo partiti dalla Calabria qualche mese fa e le prospettive e le finalità sono quelle di raggiungere quanto più possibile le persone, i cittadini per far conoscere opportunità, strumenti e politiche che si stanno attivando. Anche per portare direttamente servizi, formazione, lavoro".

Anche Francesco Zaffini, Presidente della decima Commissione permanente del Senato Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa:

"Iniziativa encomiabile, così si porta la possibilità di connettere domanda ed offerta sulla base di una necessità di professionalizzazione che le imprese richiedono e che purtroppo l'offerta di lavoro non ha. È un'iniziativa senza ostacoli: giovani, ragazzi, ragazze che possono affacciarsi a questo luogo per dare la loro disponibilità e ricevere percorsi formativi personalizzati".

La prossima tappa del tour, che conta di altre nove fermate, si terrà a L'Aquila il 25 e 26 giugno, sempre con l'obiettivo di continuare a ridurre il mismatch occupazionale facilitando l'incontro fra competenze e richieste e di far conoscere le opportunità di formazione e lavoro in maniera innovativa e strategica.