Los Angeles, 6 apr. (askanews) - Il compositore statunitense Charles Fox, che ha scritto molte canzoni iconiche per la televisione come le sigle di "Love Boat", "Wonder Woman" ed "Happy Days" ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Charles Fox ha anche scritto il successo mondiale "Killing Me Softly with His Song", interpretato da Roberta Flack nel 1973 e dai Fugees nel 1996.