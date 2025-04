A Buckingham Palace in mostra lo sfarzo del periodo edoardiano

Londra, 11 apr. (askanews) - Bellezza, lusso ed eleganza in mostra a Londra a Buckingham Palace dove fino al 23 novembre si potranno ammirare oltre 300 pezzi, la metà dei quali mai esposti prima al grande pubblico.

"The Edwardian Period, The Age of Elegance", ripercorre il periodo edoardiano, prima della Prima guerra mondiale, attraverso la vita della regina Alessandra e del re Edoardo VII. Il pezzo clou è sicuramente l'abito dell'incoronazione di Alessandra il 9 agosto 1902, in seta ricamata con migliaia di paillettes dorate, disegnato dalla casa di moda francese Morin Blossier, che non veniva esposto da oltre trent'anni.

Alessandra, figlia del re Cristiano IX di Danimarca e sorella del re Giorgio I di Grecia, sposò Edoardo, allora principe di Galles, il 10 marzo 1863 nella cappella del castello di Windsor quando aveva 18 anni, lui 22. La coppia rappresentò una nuova generazione e dettò stile, uno stile nuovo per l'epoca, dopo il lunghissimo regno della regina Vittoria; ad oggi, soprattutto Alessandra, viene considerata pioniera della moda. Era anche un'appassionata fotografa: in mostra sono esposte alcune delle immagini che scattò con una macchina fotografica portatile Kodak.

In una sala si racconta la vita sfarzosa dei due, con ricevimenti, concerti, regate sull'Isola di Wight, balli in maschera, feste in giardino. Come collezionisti, accumularono tessuti, opere d'arte, stoviglie, dipinti, mobili, sculture, piante e libri rari. La collezione di dipinti e acquerelli comprende opere di Frederic Leighton, Lawrence Alma-Tadema, della francese Rosa Bonheur e dell'americano John Singer Sargent, oltre a bronzi dello scultore Alfred Gilbert. Esposti abiti di ogni tipo, il trono, la corona, oggetti personali e sculture. Ci sono anche regali e foto riportate dai loro viaggi nei cinque continenti, dalla Norvegia all'Australia, passando per l'Egitto e l'India.